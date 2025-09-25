Torino e Pisa si preparano per un nuovo appuntamento con la Coppa Italia. I granata ospitano i nerazzurri all’Olimpico Grande Torino

Torna in campo la Coppa Italia. Oggi, 25 settembre alle ore 21:00, il Torino ospita il Pisa. I granata sono reduci da un avvio di stagione complicato.

Dopo un mercato che ha riservato sorprese, il Toro non è riuscito a convincere in questo inizio di campionato. Per Baroni, all’esordio sulla panchina granata, sono arrivate due sconfitte, un pareggio e una vittoria.

Il Pisa sta attraversando la fase di adattamento alla Serie A. Dopo la promozione ottenuta al termine della scorsa stagione e un buon mercato estivo, i nerazzurri hanno faticato in questo avvio di campionato.

I ragazzi di Gilardino hanno totalizzato un punto in quattro partite, mettendo comunque in difficoltà top club come Atalanta (con cui il Pisa ha pareggiato), Roma e Napoli. Ecco le formazioni ufficiali del match dei sedicesimi di Coppa Italia.

Torino-Pisa, le formazioni ufficiali

TORINO (3-4-3): Paleari; Ali Dembélé, Saúl Coco, Ismajli; Pedersen, Tameze, Casadei, Nkounkou; Ngonge, Adams, Alieu Njie. Allenatore: Marco Baroni.

PISA (3-5-2): Scuffet; Canestrelli, Albiol, Mbambi; Cuadrado, Vural, Højholt, Piccinini, Angori; Lorran, Meister. Allenatore: Alberto Gilardino.



Dove vedere la partita

La sfida di Coppa Italia tra Torino e Pisa in programma oggi, 25 settembre alle ore 21:00, sarà visibile in diretta su Italia 1. Sarà possibile seguire il match anche in streaming sull’app Mediaset Infinity.