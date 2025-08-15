Coppa Italia, Sassuolo-Catanzaro: le formazioni ufficiali

Al “Mapei Stadium” il Sassuolo ospita il Catanzaro nei trentaduesimi di Coppa Italia: le formazioni ufficiali

Al “Mapei Stadium” il Sassuolo e il Catanzaro inaugurano ufficialmente la loro stagione. Oggi, 15 agosto alle ore 18:30, i neroverdi ospitano la formazione di Alberto Aquilani nei trentaduesimi di Coppa Italia.

Nella scorsa stagione le due formazioni si sono affrontate in Serie B. La partita di questa sera sarà l’unico confronto ufficiale tra Sassuolo e Catanzaro vista la promozione ottenuta dai neroverdi al termine della scorsa stagione.

I ragazzi di Fabio Grosso vogliono regalare una gioia ai propri tifosi a Ferragosto. Per questo motivo, Berardi e compagni punteranno a vincere e accedere al turno successivo della competizione.

Il Catanzaro si prepara alla nuova stagione di Serie B. Dopo il sesto posto dello scorso anno, i giallorossi vogliono confermarsi tra la squadre più interessanti del campionato.

Sassuolo-Catanzaro, le formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Koné, Ghion, Boloca; Berardi, Laurienté, Fadera. Allenatore: Grosso

CATANZARO (4-3-3): Pigliacelli; Frosinini, Brighenti, Antonini, Di Chiara; Pontisso, Petriccione, Rispoli; Liberali, Iemmello, Nuamah. Allenatore: Aquilani

Dove vedere la partita

La partita di Coppa Italia tra Sassuolo e Catanzaro in programma oggi, 15 agosto alle ore 18:30, sarà visibile in diretta TV gratis su Italia 1.