Coppa Italia: cosa succede in caso di parità ai quarti?

In Coppa Italia si giocano gli ultimi due quarti di finale: ecco cosa dice il regolamento in caso di parità.

Bologna e Milan sono già qualificate alle semifinali di Coppa Italia (leggi qui il tabellone) , in attesa di Inter-Lazio e Juventus che completeranno il tabellone.

La squadra di Vincenzo Italiano ha sconfitto al Gewiss Stadium di Bergamo l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il colpo di testa di Santiago Castro ha consentito ai rossoblù di essere tra le migliori 4 della competizione.

A San Siro il Milan ha sconfitto per 3-1 la Roma, grazie alla doppietta di Abraham e al gol di Joao Felix in chiusura di secondo tempo.

I quarti di finale, però, non sono terminati ed esiste la possibilità che tra Inter-Lazio e Juventus-Empoli si arrivi al novantesimo sul risultato di parità. Andiamo a scoprire cosa dice il regolamento in merito al verificarsi di questa situazione.

Coppa Italia, cosa dice il regolamento in caso di parità

Inter-Lazio e Juventus-Empoli, match rispettivamente in programma martedì 25 febbraio e mercoledì 26 febbraio alle ore 21, sono gli ultimi due quarti di finale di Coppa Italia da disputare prima delle semifinali. Cosa succede in caso di parità al termine dei 90 minuti? Vediamo direttamente il regolamento.

“Ottiene la qualificazione alle semifinali la squadra che segna il maggior numero di reti. Risultando pari il numero di reti segnate, l’arbitro provvede a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal ‘Regolamento del Giuoco del Calcio’ al paragrafo: ‘Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”. Ciò significa che, in caso di parità al termine dei 90 minuti, non si disputeranno i supplementari ma si andrà direttamente ai calci di rigore.