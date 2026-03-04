In corso le semifinali di Coppa Italia, ecco quanto guadagnano le squadre che accedono alla finale della competizione: i dati sui ricavi

Siamo entrati nelle fasi finali della Coppa Italia (qui il tabellone completo). A restare in gioco sono state Como e Inter da una parte e Lazio e Atalanta dall’altra, protagoniste delle semifinali della competizione.

Le prime due sono scese in campo nella serata di martedì 3 marzo al campo Sinigaglia, con la partita che si è conclusa con il risultato di 0-0.

L’altra gara tra Lazio e Atalanta è in programma per mercoledì 4 marzo dallo stadio Olimpico di Roma. I match di ritorno di entrambe le sfide si disputeranno invece nella seconda metà di aprile: solo in quel momento conosceremo le due squadre finaliste.

Ma quanto ricavano le formazioni che riescono ad arrivare all’ultimo step della Coppa Italia? L’analisi dai dati di Calcio e Finanza.

Coppa Italia, l’analisi sui ricavi della finale

Facendo una stima totale, la Serie A ha incassato in totale circa 58 milioni di euro per i diritti di Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Dati in crescita rispetto all’anno scorso, ancor di più prendendo in esame i trienni precedenti (più del doppio).

Calcio e Finanza parla di ricavi percentuali rispetto al montepremi complessivo previsti a ogni turno per le formazioni presenti. Per Como, Inter, Lazio e Atalanta l’accesso alla finale – dopo aver già incassato 2,7 milioni di euro grazie al cammino nel torneo – assicurerebbe un ulteriore premio minimo di 1,9 milioni di euro. Sommandolo a quanto già percepito, si arriverebbe così ad almeno 4,6 milioni complessivi. La squadra che conquisterà il titolo, invece, riceverà 4,4 milioni di euro per l’atto conclusivo, raggiungendo un totale di 7,1 milioni includendo anche i premi maturati nei turni precedenti.