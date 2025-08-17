Coppa Italia, Parma-Pescara: le formazioni ufficiali

Torna in scena la Coppa Italia. Oggi, 17 agosto, si sfidano Parma e Pescara: ecco le formazioni ufficiali

Parma e Pescara iniziano ufficialmente la nuova stagione. Allo stadio “Tardini” gli emiliani ospitano i biancazzurri nel match valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia.

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, si prepara per il suo debutto ufficiale in Italia. L’ex Arsenal è arrivato sulla panchina dei gialloblù in estate per portare un calcio divertente.

Il Pescara è reduce dalla vittoria dei playoff di Serie C. Dopo aver salutato Silvio Baldini, leader dei biancazzurri e artefice della promozione della squadra in B, la panchina degli abruzzesi è stata affidata a Vincenzo Vivarini.

Oggi, 17 agosto alle ore 18:30, il Parma non vorrà sfigurare davanti ai propri tifosi. Per accedere alla fase successiva, gli emiliani dovranno battere l’ostico Pescara, intenzionato a proseguire il suo cammino in Coppa.

Parma-Pescara, le formazioni ufficiali

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Ordonez, Valeri; Almqvist, Pellegrino. All. Cuesta

A disposizione: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Balogh, Benedyczak, Estevez, Begic, Frigan, Joujou, Sorensen, Djuric, Toluwanimi, Plicco, Sits.

PESCARA (4-2-3-1): Desplanches; Valzania, Corbo, Giannini, Letizia; Dagasso, Graziani; Merola, Olzer, Cangiano; Sgarbi.

All. Vivarini

A disposizione: Profeta, Saio, Squizzato, Meazzi, Tonin, Tunjov, Balzano, Ferraris, La Barba, Saccomanni, Berardi, Kraja, Milan.

Dove vedere la partita

La sfida dei trentaduesimi di Coppa Italia tra Parma e Pescara sarà trasmessa in diretta TV gratuitamente su Italia 1 e gratis in streaming su Mediaset Infinity.