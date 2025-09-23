Milan e Lecce si sfidano per l’incontro valido per l’accesso al terzo turno della Coppa Italia. Ecco le formazioni ufficiali

Un match da dentro o fuori. A San Siro il Milan ospita il Lecce nella sfida che mette in palio l’accesso al terzo turno di Coppa Italia. I rossoneri si sono qualificati alla partita odierna grazie alla vittoria nel primo turno contro il Bari per 2-0.

I rossoneri sono reduci dalla bella vittoria per 3-0 contro l’Udinese. I gol di Pulisic (doppietta) e di Fofana hanno guidato la squadra al terzo successo consecutivo in campionato.

Il Lecce vive tutt’altra situazione. I giallorossi faticano in Serie A e, finora, hanno raccolto 3 sconfitte e un pareggio. I ragazzi di Eusebio Di Francesco si sono qualificati alla sfida odierna grazie alla vittoria per 2-0 sulla Juve Stabia lo scorso 15 agosto.

Il Lecce non vuole smettere di sognare, il Milan è nella sua forma migliore e vuole vincere davanti ai propri tifosi. Ecco le formazioni ufficiali della sfida di San Siro.

Milan-Lecce, le formazioni ufficiali

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. Allenatore: Allegri

A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Pulisic, Modric, Fofana, Athekame, Balentien, Odogu, Gabbia.

LECCE (4-3-3): Fruchtl; Veiga, Gabriel, Siebert, Ndaba; Kaba, Berisha, Helgason; N’Dri, Camarda, Morente. Allenatore: Di Francesco.

A disposizione: Falcone, Samooja, Gaspar, Sala, Stulic, Ramadani, Kouassi, Gallo, Corter, Coulibaly, Pierotti, Kovac.

Dove vedere la partita

Oggi, 23 settembre, il Milan ospita il Lecce a San Siro. La sfida, in programma alle ore 21:00, sarà visibile in diretta TV su Italia 1 e in streaming sull’app Mediaset Infinity.