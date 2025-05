Bologna, Italiano: “Questa gente meritava un premio. Dedico la vittoria a Joe Barone”

Le parole nel post partita dell’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano al termine della finale di Coppa Italia contro il Milan

Successo storico per la squadra di Vincenzo Italiano. Un trofeo a Bologna mancava dal 1974, anno della vittoria della Coppa Italia contro il Palermo.

Per l’allenatore si tratta della prima vittoria in carriera dopo le 3 finali perse con la Fiorentina (2 di Conference League e 1 di Coppaa Italia).

Nel post partita ha mostrato tutta la sua emozione: “Dopo alcune delusioni penso che è anche meritata perché abbiamo fatto una grande partita. Questa gente meritava un premio.”

Poi la commovente dedica: “Sono state tre delusioni per me pesanti. Non pensavo di potermi ripresentare e prendermi la rivincita così pronti via. Lo dedico ai ragazzi e devo anche fare una dedica speciale. Oggi mi ha scritto il figlio di Joe Barone e la dedica va a tutta la famiglia di Joe. La dedico a loro”