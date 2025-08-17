Coppa Italia, Milan-Bari: le formazioni ufficiali

Il Milan inizia ufficialmente la stagione 2025/2026. Oggi, 17 agosto, i rossoneri affronteranno il Bari in Coppa Italia

La stagione del Milan inizia dai trentaduesimi di Coppa Italia. Oggi, 17 agosto alle ore 21:15, i rossoneri ospitano il Bari. Le due squadre inaugurano la nuova stagione con un obiettivo in comune: approdare al turno successivo della Coppa.

Il Milan vuole alzare l’asticella. Lo scorso 14 maggio, i rossoneri hanno raggiunto la finale di Coppa Italia persa 1-0 contro il Bologna. Il Milan non giocherà alcuna competizione europea nella stagione alle porte.

L’ottavo posto in classifica e la sconfitta in Coppa Italia – che avrebbe permesso ai rossoneri di qualificarsi in Europa League – hanno fatto sfumare l’obiettivo del club. L’arrivo di Massimiliano Allegri (oggi squalificato e assente in panchina) potrebbe incidere positivamente sui risultati della squadra.

Il Bari è reduce da una stagione di alti e bassi. I biancorossi hanno concluso lo scorso campionato di Serie B in nona posizione. I ragazzi di Fabio Caserta proveranno a battere il Milan e a continuare il cammino in Coppa Italia.

Le formazioni ufficiali

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Loftus-Cheek, Estupinan; Pulisic, Leao. All. Allegri

A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Gimenez, Modric, Okafor, Jimenez, Chukwueze, Athekame, Jashari, Bartesaghi, Ivanov, Musah.

BARI (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Braunoder, Bellomo, Pagano; Pereiro, Moncini, Sibili. All. Caserta

A disposizione: Pissardo, De Lucci, Tripaldelli, Gytkjaer, Onofrietti, Kassama, Rao, Manzari, Partipilo, Pucino, Verreth, Mane, Mavraj.

Dove vedere la partita

La partita di Coppa Italia tra Milan e Bari, in programma oggi 17 agosto alle ore 21:15, sarà trasmessa in diretta TV su Italia 1. Il match sarà visibile gratuitamente anche sull’app Mediaset Infinity.