Coppa Italia, Lecce-Juve Stabia: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Lecce e Juve Stabia per la gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, in programma alle 20:45

Primo impegno ufficiale per Lecce e Juve Stabia nella nuova stagione. Le due squadre scenderanno in campo allo stadio ‘Via del Mare’ alle 20:45.

I giallorossi cominciano un’altra annata dopo la salvezza ottenuta all’ultima giornata dello scorso campionato. Sarà la prima gara ufficiale per Di Francesco sulla panchina del club pugliese. Il Lecce si è rinforzato sul mercato con diversi nuovi giocatori, da Camarda a Sottil, ufficializzato proprio nei giorni scorsi.

Dall’altra parte la Juve Stabia viene da una stagione convincente: i gialloblù da neopromossi hanno chiuso al quinto posto in Serie B, uscendo in semifinale playoff contro la Cremonese, vittoriosa in finale con lo Spezia.

Di seguito le formazioni ufficiali.

Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Lecce-Juve Stabia

LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Banda. Allenatore: Di Francesco

JUVE STABIA (4-4-2): Confente; Ruggero, Bellich, Stabile, Carissoni; Mannini, Leone, Battistella, Mosti; Piscopo, Candellone. Allenatore: Abate

Dove vedere Lecce-Juve Stabia in tv e in streaming

La partita tra Lecce e Juve Stabia, valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, si gioca allo stadio “Via del Mare” di Lecce alle 20:45.

La gara sarà visibile in tv sul canale 20, e sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity e Sport Mediaset.