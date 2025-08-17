Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Cesena-Pisa

Le formazioni ufficiali del trentaduesimo di Coppa Italia tra il Pisa di Alberto Gilardino e il Cesena di Mignani

Prosegue il programma della Coppa Italia. A partire da venerdì 15 agosto, infatti, sono andati in scena i trentaduesimi della coppa nazionale.

Nella giornata di oggi, 17 agosto, il programma prevede Monza-Frosinone, Parma-Pescara, Cesena-Pisa e Milan Bari.

Per Cesena e Pisa questa è la prima gara stagione in vista dell’esordio dei bianconeri in Serie B contro il Pescara e quello dei nerazzurri in Serie A contro l’Atalanta.

Ai sedicesimi, poi, chi vincerà questa gara affronterà una tra Torino e Modena, che si affronteranno lunedì 18 agosto alle 21:15.

Le formazioni ufficiali di Cesena-Pisa

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Bisoli, Berti, Bastoni, Frabotta; Shpendi, Blesa. A disp. Siano, Piacentini, Guidi, Magni, Celia, Adamo, Francesconi, Diao, Zamagni, Arrigoni, Tosku. All. Michele Mignani

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Tourè, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, Moreo; Lind. A disp. Scuffet, Andrade, Leris, Hojholt, Cuadrado, Akinsamiro, Buffon, Piccinini, Casarosa, Nzola, Mbambi, Durmush. All. Alberto Gilardino

Dove vedere Cesena-Pisa in streaming e TV

La gara tra il Cesena e il Pisa, valida per i trentaduesimi di Coppa Italia e in programma domenica 17 agosto alle 20:45, sarà visibile su Canale 20 al numero 20 del digitale terrestre.