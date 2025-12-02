Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Juventus-Udinese: Spalletti sceglie la coppia David-Yildiz
Le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Juventus e Udinese
La Coppa Italia entra nel vivo. Ed è pronta a farlo con l’inizio degli ottavi di finale, che vedranno sfidarsi Juventus e Udinese.
Dopo il successo della scorsa edizione del Bologna, tutte le formazioni ancora in gioco vorranno provare a dare il tutto per tutto per guadagnarsi l’accesso alla fase successiva partita dopo partita.
La vincente dello scontro dell’Allianz Stadium troverà una tra Venezia e Inter, in campo mercoledì 3 dicembre.
Intanto, queste le scelte ufficiali dei due allenatori per i primi ottavi di finale che andranno a dimezzare le sedici squadre rimaste a lottare per il trofeo finale.
Le formazioni ufficiali di Juventus-Udinese, ottavi di Coppa Italia
JUVENTUS (4-4-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cabal; Mckennie, Koopmeiners, Miretti, Cambiaso; David, Yildiz. Allenatore: Spalletti.
A disposizione: Scaglia, Mangiapoco, Rouhi, Joao Mario, Pedro Felipe, Locatelli, Adzic, Thuram, Kostic, Conceicao, Zhegrova, Openda.
UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Solet, Palma; Ehizibue, Lovric, Zarraga, Atta, Zemura; Zaniolo, Buksa. Allenatore: Runjaic.
A disposizione: Nunziante, Okoye, Padelli, Goglichidze, Kristensen, Kabasele, Camara, Rui Modesto, Miller, Gueyé, Ekkelenkamp, Bravo, Bayo.
Dove vedere il match in tv e streaming
La gara tra Juventus e Udinese, in scena martedì 2 dicembre alle 21, sarà trasmessa in diretta tv su Italia Uno.
Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming su Mediaset Infinity, sia da app che dal sito Internet.