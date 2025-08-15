Coppa Italia, Genoa-Vicenza: le formazioni ufficiali
Allo stadio “Luigi Ferraris” il Genoa ospita il Vicenza nei trentaduesimi della Coppa Italia: le formazioni ufficiali
Torna l’appuntamento con la Coppa Italia. Oggi, 15 agosto alle ore 21:15, il Genoa ospita il Vicenza nei trentaduesimi della competizione. Allo stadio “Luigi Ferraris” i rossoblù affrontano i biancorossi, con questi ultimi reduci dal successo contro il Padova.
Nei preliminari della Coppa, la formazione allenata da Fabio Gallo ha battuto i ragazzi di Andreoletti per 2-0. Il sogno del Vicenza passa da Genova, dove i padroni di casa vorranno fare bella figura davanti ai propri tifosi.
Il Genoa inizia ufficialmente la nuova stagione. Dopo la sfida di Coppa Italia, i rossoblù scenderanno in campo il 23 agosto contro il Lecce per la prima giornata di campionato.
La formazione allenata da Patrick Vieira si è classificata tredicesima nella scorsa Serie A e vuole migliorare il precedente risultato.
Genoa-Vicenza, le formazioni ufficiali
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Vasquez, Marcandalli, Martin; Masini, Frendrup; Gronbaek, Stanciu, Carboni; Colombo. Allenatore: Vieira
VICENZA (3-5-2): Massolo; Cuomo, Leverbe, Benassai; Caferri, Cavion, Carraro, Vitale, Sandon; Morra, Capello. Allenatore: Gallo
Dove vedere la partita
Genoa e Vicenza si affrontano nella serata di oggi, 15 agosto, allo stadio “Luigi Ferraris”. La sfida di Coppa Italia sarà visibile gratuitamente dalle 21:15 su Italia 1.