Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Milan-Bologna

Le formazioni ufficiali scelte da Sérgio Conceição e Vincenzo Italiano per la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna

Manca solo l’ultimo gradino a Milan e Bologna per vincere uno dei trofei disponibili in stagione: la Coppa Italia.

Dopo aver eliminato rispettivamente Sassuolo, Roma e Inter e Monza, Atalanta ed Empoli, le due formazioni si incontreranno nella finale di Roma.

I due precedenti in campionato hanno visto le due formazioni vincere una volta a testa: il 27 febbraio è stato il Bologna a prevalere in casa con il risultato di 2-1. Il ritorno di Serie A aveva visto invece prevalere i rossoneri per 3-1 in occasione della 36ª giornata.

Questa volta non ci saranno tre punti in campo, ma un obiettivo che darebbe grande risalto alle stagione delle due squadre: di seguito le formazioni ufficiali della finale di Coppa Italia.

Le formazioni ufficiali della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jiménez, Fofana, Reijnders, Theo Hernández; Pulisic, Leão; Jovic. Allenatore: Sérgio Conceição.

A disposizione: Sportiello, Torriani, Bartesaghi, Terracciano, Florenzi, Thiaw, Walker, Emerson Royal Musah, Loftus-Cheek, Chukwueze, Camarda, João Felix, Abraham, Giménez.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Ndoye, Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Calabria, Casale, Lykogiannis, De Silvestri, Pobega, Aebischer, Moro, El Azzouzi, Cambiaghi, Domínguez, Odgaard, Dallinga.

Dove guardare la finale in diretta tv e streaming

La finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, in programma per mercoledì 14 maggio alle 21, sarà trasmessa in diretta tv sul canale Mediaset, Canale 5.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming su mediasetinfinity.mediaset.it o sull’app Mediaset Infinity.