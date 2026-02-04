Le formazioni ufficiali della sfida dell’U-Power Stadium di Monza tra l’Inter di Cristian Chivu e il Torino di Marco Baroni.

Inter e Torino si sfidano negli ottavi di finale di Coppa Italia che iniziano questa sera e continuano con Atalanta-Juventus, Bologna-Lazio e Napoli-Como.

Il teatro della sfida non sarà il Giuseppe Meazza, dal momento che lo stadio è impegnato per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 (in programma dal 6 al 22 febbraio).

Da una parte chi ha alzato la coppa per l’ultima volta nel 2023, dall’altra chi ha eliminato la Roma agli ottavi e vuole continuare il proprio percorso nella competizione.

Di seguito le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): J. Martinez.; De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto; Kamate, Frattesi, Mkhitaryan, Diouf, Cocchi; Bonny, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu.

A disposizione: Di Gennaro, Calligaris, Sucic, Lautaro Martinez, Luis Henrique, Bisseck, Berenbruch, Bovo, Cinquegrano, Alexiou, Topalovic, Pio Esposito, Bastoni.

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Marianucci, Coco; Pedersen. Anjorin, Prati, Vlasic, Obrador; Njie, Kulenovic. Allenatore: Marco Baroni.

A disposizione: Israel, Siviero, Ilkhan, Maripan, Lazaro, Nkounkou, Ebosse, Perciun, Zapata.

Dove vederla in tv

La sfida tra Inter e Torino, in programma oggi 4 febbraio alle ore 21:00, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Italia 1. Il match sarà visibile in streaming tramite l’app Mediaset Infinity e sul sito mediasetinfinity.mediaset.it.