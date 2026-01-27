Coppa Italia, le probabili formazioni di Fiorentina-Como

Le possibili scelte di Vanoli e Fàbregas per la gara del Franchi

Fiorentina-Como sarà l’ultima sfida che chiuderà il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia.

Il club viola torna al Franchi dopo la sconfitta per 1-2 in campionato contro il Cagliari.

I biancoblù, reduci dal 6-0 in Serie A contro il Torino, vogliono proseguire l’ottimo momento di forma.

Queste le possibili scelte di Vanoli e Fàbregas.

Fiorentina-Como, le probabili formazioni

FIORENTINA (4-1-4-1, probabile formazione): De Gea; Fortini, Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Nicolussi Caviglia; Harrison, Fabbian, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli.

COMO (4-2-3-1, probabile formazione): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Moreno; Perrone, Caqueret; Kuhn, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fàbregas.

Dove vedere Fiorentina-Como in diretta tv e streaming

La gara tra Fiorentina e Como, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e in programma martedì sera alle ore 21.00, sarà visibile su Italia 1, sul canale numero 6 del digitale terrestre o il 106 via Sky