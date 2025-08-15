Coppa Italia, Empoli-Reggiana: le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali di Empoli e Reggiana in vista della sfida di Coppa Italia in programma alle ore 18:00.
Si apre la stagione di Empoli e Reggiana allo stadio Carlo Castellani. L’appuntamento con il primo turno di Coppa Italia è fissato alle ore 18:00.
L’Empoli si presenta alla nuova stagione dopo la retrocessione in Serie B. L’obiettivo degli azzurri è chiaro: tornare al più presto in Serie A. Nel frattempo continua anche il lavoro sul mercato. Come detto nelle scorse ore è fatta per l’arrivo di Lovato che andrà ad arricchire la rosa.
La Reggiana invece arriva dopo il 13esimo posto in classifica in Serie B nella passata stagione.
Ecco di seguito le formazioni ufficiali per il primo turno di Coppa Italia tra Empoli e Reggiana.
Coppa Italia, Empoli-Reggiana: le formazioni ufficiali
EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Curto, Guarino, Carboni; Ebuehi, Ignacchiti, Belardinelli, Moruzzi; Shpendi, Ilie; Popov. Allenatore: Pagliuca
REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Rover, Reinhart, Bertagnoli, Bozzolan; Tavsan, Portanova; Gondo. Allenatore: Dionigi
Empoli-Reggiana, dove vedere in tv e streaming
La partita tra Empoli e Reggiana, in programma venerdì 15 agosto alle ore 18:00, sarà visibile in tv sul canale 20.