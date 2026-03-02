Coppa Italia, le designazioni per le semifinali: Como-Inter a Di Bello
Le designazioni arbitrali in vista delle semifinali di Coppa Italia in programma martedì 3 marzo e mercoledì 4 marzo
Manca sempre meno alle semifinali di andata di Coppa Italia. Dopo il passaggio del turno Como-Inter e Lazio- Atalanta dovranno sfidarsi per approdare in finale.
Nella giornata di domani, martedì 3 marzo, ci sarà il primo match tra la squadra di Fabregas e i nerazzurri di Cristian Chivu.
Mercoledì 4 marzo, invece, spetterà alla Lazio di Sarri contro l’Atalanta di Palladino.
Vediamo dunque le designazioni per queste due sfide.
Coppa Italia, le designazioni di Como-Inter e Lazio-Atalanta
Di seguito, ecco le designazioni delle due semifinali di andata:
- COMO-INTER (martedì 3 marzo, ore 21:00)
ARBITRO: Di Bello
VAR: Mazzoleni
- LAZIO-ATALANTA (mercoledì 4 marzo, ore 21:00)
ARBITRO: Manganiello
VAR: Gariglio