Coppa Italia, le designazioni per le semifinali: Como-Inter a Di Bello

Redazione 2 Marzo 2026

Le designazioni arbitrali in vista delle semifinali di Coppa Italia in programma martedì 3 marzo e mercoledì 4 marzo

Manca sempre meno alle semifinali di andata di Coppa Italia. Dopo il passaggio del turno Como-Inter e Lazio- Atalanta dovranno sfidarsi per approdare in finale.

Nella giornata di domani, martedì 3 marzo, ci sarà il primo match tra la squadra di Fabregas e i nerazzurri di Cristian Chivu.

Mercoledì 4 marzo, invece, spetterà alla Lazio di Sarri contro l’Atalanta di Palladino.

Vediamo dunque le designazioni per queste due sfide.

Coppa Italia, le designazioni di Como-Inter e Lazio-Atalanta

Di seguito, ecco le designazioni delle due semifinali di andata:

  • COMO-INTER (martedì 3 marzo, ore 21:00)
    ARBITRO: Di Bello
    VAR: Mazzoleni
  • LAZIO-ATALANTA (mercoledì 4 marzo, ore 21:00)
    ARBITRO: Manganiello
    VAR: Gariglio