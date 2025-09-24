Coppa Italia, Como-Sassuolo: le formazioni ufficiali
Il Como ospita il Sassuolo nel match che vale l’accesso al terzo turno di Coppa Italia. Ecco le formazioni ufficiali
Il Como è pronto a ospitare il Sassuolo di Fabio Grosso nel match valido per i 32esimi di Coppa Italia.
La squadra allenata da Cesc Fabregas, e quella nerazzurra, scenderanno in campo allo stadio Sinigaglia a partire dalle 21:00.
I padroni di casa sono reduci dal bel successo, per 2-1, ottenuto contro la Fiorentina di Stefano Pioli. Il Sassuolo, invece, nell’ultimo turno ha perso 2-1 contro l’Inter.
Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori
Como-Sassuolo, le scelte di Fabregas e Grosso
COMO (4‑2-3-1): Butez; Posch, Goldaniga, Kempf, Moreno; Caqueret, Da Cunha; Addai, Baturina, Jesus Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.
A disposizione: Vigorito, Cavlina, Valle, Morata, S. Roberto, Paz, Ramon, Kuhn, Perrone, Smolcic, Vojvoda, D. Carlos, Papaccioli, Bonsignori, Cerri.
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Coulibaly, Romagna, Candè, Pieragnolo; Lipani, Boloca, Iannoni; Volpato, Cheddira, Fadera. All. Grosso.
A disposizione: Satalino, Zacchi, Doig, Walukiewicz, Skjellerup, Moro, Odenthal, Vranckx, Thorstvedt, Pierini, Muharemovic, Koné.
Dove vedere la partita
Oggi, 24 settembre, il Como ospita il Sassuolo allo stadio Sinigaglia. La sfida, in programma alle ore 21:00, sarà visibile in diretta TV su Italia 1 e in streaming sull’app Mediaset Infinity.