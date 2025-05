Tutte le vincitrici della Coppa Italia

A vincere la Coppa Italia 2024/2025 è stato il Bologna di Vincenzo Italiano. I rossoblù sono riusciti a battere il Milan di Sérgio Conceição grazie alle rete nel secondo tempo di Ndoye.

I rossoblù ottengono così la terza Coppa Italia, dopo quella conquistata nella stagione 1973/74. Ma quali sono state le squadre a trionfare nelle altre edizioni?

La prima edizione della competizione fu giocata nel 1922, dove a vincere fu il Vado, in finale contro l’Udinese. Dopo la vittoria della prima edizione della Coppa Italia da parte del Vado, passarono quattro anni prima di giocare la seconda edizione, nel 1926-27.

Un’attesa dovuta allo “scisma” calcistico di quegli anni, che vide la disputa di due campionati nazionali differenti. L’albo d’oro della Coppa Italia ha però anche qui un vuoto: l’edizione del 1926-1927 non vide un vincitore. Fu sospesa ai sedicesimi di finale, nel disinteresse generale, per mancanza di giorni disponibili.

Coppa Italia: statistiche e curiosità

La Coppa Italia fu giocata nuovamente nove stagioni dopo, nel 1935-36, dove l’albo d’oro della competizione si arricchì della presenza del Torino, che vinse il suo primo titolo, e non fu più interrotta fino al 1942-43, quando i fatti della seconda guerra mondiale portarono allo stop. Questa volta, l’interruzione della Coppa Italia durò quindici anni, fino al 1958, stagione dalla quale viene disputata ininterrottamente.

La squadra che conta più presenze nell’albo d’oro della Coppa Italia è la Juventus, con 15 trofei conquistati, seguita da Roma e Inter con 9. Il Milan è la squadra in Coppa Italia con più finali perse, ben 9. Il Vado nel 1921/22 e il Napoli nel 1961/62 sono le uniche due squadre a comparire nell’albo d’oro della Coppa Italia senza disputare nella massima divisione: il Vado giocava in Promozione, mentre il Napoli in Serie B.

Coppa Italia: l’albo d’oro

1921/22: Vado



1926/27: non assegnato



1935/36: Torino



1936/37: Genova 1893



1937/38: Juventus



1938/39: Inter (Ambrosiana)



1939/40: Fiorentina



1940/41: Venezia



1941/42: Juventus



1942/43: Torino



1958: Lazio



1958/59: Juventus



1959/60: Juventus



1960/61: Fiorentina



1961/62: Napoli



1962/63: Atalanta



1963/64: Roma



1964/65: Juventus



1965/66: Fiorentina



1966/67: Milan



1967/68: Torino



1968/69: Roma



1969/70: Bologna



1970/71: Torino



1971/72: Milan



1972/73: Milan



1973/74: Bologna



1974/75: Fiorentina



1975/76: Napoli



1976/77: Milan



1977/78: Inter



1978/79: Juventus



1979/80: Roma



1980/81: Roma



1981/82: Inter



1982/83: Juventus



1983/84: Roma



1984/85: Sampdoria



1985/86: Roma



1986/87: Napoli



1987/88: Sampdoria



1988/89: Sampdoria



1989/90: Juventus



1990/91: Roma



1991/92: Parma



1992/93: Torino



1993/94: Sampdoria



1994/95: Juventus



1995/96: Fiorentina



1996/97: Vicenza



1997/98: Lazio



1998/99: Parma



1999/00: Lazio



2000/01: Fiorentina



2001/02: Parma



2002/03: Milan



2003/04: Lazio



2004/05: Inter



2005/06: Inter



2006/07: Roma



2007/08: Roma



2008/09: Lazio



2009/10: Inter



2010/11: Inter



2011/12: Napoli



2012/13: Lazio



2013/14: Napoli



2014/15: Juventus



2015/16: Juventus



2016/17: Juventus



2017/18: Juventus



2018/19: Lazio



2019/20: Napoli



2020/21: Juventus



2021/22: Inter



2022/23: Inter



2023/24: Juventus



2024/25: Bologna