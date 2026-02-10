Il tabellone completo per la Coppa Italia 2025-2026: in semifinale Inter-Como e Atalanta contro Bologna o Lazio

Continua il programma dei quarti di finale di Coppa Italia. Nella serata di martedì 10 febbraio, il Napoli di Antonio Conte è stato eliminato ai rigori dal Como di Fabregas. Nico Paz e compagni che, dopo l’1-1 nei minuti regolamentari, hanno vinto ai rigori superando così il turno. In semifinale ci sarà l’Inter, che ha battuto 2-0 il Torino di Baroni.

Mercoledì 11 febbraio, invece, ad affrontarsi saranno il Bologna di Vincenzo Italiano e la Lazio di Maurizio Sarri. Chi trionferà tra le due in semifinale, poi, se la vedrà con l’Atalanta, uscita vittoriosa contro la Juventus nel quarto di finale di mercoledì scorso.

La gara conclusiva verrà giocata nuovamente allo Stadio Olimpico nella serata di mercoledì 13 maggio 2026, dove la passata stagione il Bologna si è imposto sul Milan.

Di seguito tutte le partite e il tabellone completo della Coppa Italia 2025/26.

Il tabellone dei preliminari

Virtus Entella -Ternana: 4-0

-Ternana: 4-0 Padova- Vicenza : 0-2

: 0-2 Pescara -Rimini: 1-0

-Rimini: 1-0 Avellino-Audace Cerignola: 0-1

Coppa Italia 2025-26, i 32esimi di finale

Empoli -Reggiana 4-1 (d.c.r.)

-Reggiana 4-1 (d.c.r.) Sassuolo -Catanzaro 1-0

-Catanzaro 1-0 Lecce -Juve Stabia 2-0

-Juve Stabia 2-0 Genoa -Vicenza 3-0

-Vicenza 3-0 Venezia -Mantova 4-0

-Mantova 4-0 Como -Sudtirol 3-1

-Sudtirol 3-1 Cagliari -Virtus Entella 6-5 (d.c.r.)

-Virtus Entella 6-5 (d.c.r.) Cremonese- Palermo 4-5 (d.c.r.)

4-5 (d.c.r.) Monza- Frosinone 0-1

0-1 Parma -Pescara 2-0

-Pescara 2-0 Cesena- Pisa 1-2 (d.c.r)

1-2 (d.c.r) Milan -Bari 2-0

-Bari 2-0 Audace Cerignola- Hellas Verona 2-4 (d.c.r.)

2-4 (d.c.r.) Spezia -Sampdoria 4-2 (d.c.r.)

-Sampdoria 4-2 (d.c.r.) Udinese -Carrarese 2-0

-Carrarese 2-0 Torino-Modena 1-0

Bologna (imago)

Coppa Italia, i 16esimi di finale

Cagliari -Frosinone 4-1

-Frosinone 4-1 Udinese -Palermo 2-1

-Palermo 2-1 Milan -Lecce 3-0

-Lecce 3-0 Parma -Spezia 3-2 (d.c.r.)

-Spezia 3-2 (d.c.r.) Hellas Verona- Venezia 0-1 (d.c.r.)

0-1 (d.c.r.) Como -Sassuolo 3-0

-Sassuolo 3-0 Genoa -Empoli 3-1

-Empoli 3-1 Torino-Pisa 1-0

Gli ottavi di finale

Juventus -Udinese 2-0

-Udinese 2-0 Atalanta -Genoa 4-0

-Genoa 4-0 Napoli -Cagliari 10-9 (d.c.r.)

-Cagliari 10-9 (d.c.r.) Inter -Venezia, 5-1

-Venezia, 5-1 Bologna -Parma, 2-1

-Parma, 2-1 Lazio -Milan, 1-0

-Milan, 1-0 Roma- Torino , 2-3

, 2-3 Fiorentina-Como, 1-3

I quarti di finale

Atalanta -Juventus 3-0

-Juventus 3-0 Bologna-Lazio

Inter -Torino 2-1

-Torino 2-1 Napoli-Como 1-1 (6-7 d.c.r.)