Coppa Italia, i montepremi per la stagione 2025/26

La Coppa Italia entra sempre più nel vivo: l’Inter aspetta le altre tre semifinaliste. Ma a quanto ammontano i montepremi?

La Coppa Italia entra nel vivo. L’Inter è la prima semifinalista dell’edizione 2025/26, dopo aver sconfitto il Torino all’U-Power Stadium di Monza, grazie alle reti di Bonny e Diouf.

Ma a quanto ammonta il montepremi per questa edizione della Coppa Italia? Come riportato da Calcio e Finanza, la squadra che riuscirà a sollevare il trofeo all’Olimpico si dovrebbe garantire un ritorno economico di circa 7.1 milioni di euro.

Cifre stabili rispetto a quelle incassate dal Bologna nella passata stagione. Grazie alla vittoria contro il Milan in finale, infatti, il club rossoblù ha avuto un ritorno economico di poco superiore ai 7 milioni di euro, in una notte sicuramente indimenticabile per la società emiliana.

Di seguito i montepremi divisi per ogni turno.

Quanto vale vincere la Coppa Italia?

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, i premi previsti per ciascun turno vengono calcolati sulla base di una percentuale del montepremi complessivo, che a sua volta dipende dagli accordi per la cessione dei diritti internazionali della competizione. Molti mercati preferiscono infatti acquistare solamente gli incontri finali o la finale, motivo per cui la cifra è soggetta a variazioni.

Raggiungimento degli ottavi di finale : 400mila euro

: 400mila euro Raggiungimento dei quarti di finale : 800mila euro

: 800mila euro Raggiungimento della semifinale : 1.5 milioni di euro

: 1.5 milioni di euro Raggiungimento della finale : 1.9 milioni di euro

: 1.9 milioni di euro Vittoria in finale: 4.4 milioni di euro

Coppa Italia, le date

La Coppa Italia entra sempre più nel vivo. I primi due quarti di finale si giocano infatti tra mercoledì 4 febbraio e giovedì 5 febbraio: dopo la vittoria dell’Inter tocca a Juventus e Atalanta contendersi il secondo posto in semifinale. Gli altri due quarti di finale sono invece in programma per martedì 10 e mercoledì 11 febbraio, con le sfide tra Napoli-Como e Bologna-Lazio a chiudere il programma.

Le semifinali si giocheranno invece tra andata e ritorno: il primo atto è previsto per la settimana del 4 marzo, il secondo per quella del 22 aprile. La finale, invece, è in programma per il 13 maggio, allo Stadio Olimpico di Roma.