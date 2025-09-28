Questo sito contribuisce all'audience di

Coppa Intercontinentale 2025, scelto il Qatar come sede

Alessandro Neve 28 Settembre 2025
Gianni Infantino, presidente della Fifa (Imago)
Ufficiale la sede per la prossima Coppa Intercontinentale che vedrà protagonista il Paris Saint-Germain: l’annuncio.

La Coppa Intercontinentale FIFA ha la sua sede: è ufficiale. Ad annunciarlo è lo stesso presidente della federazione internazionale, Gianni Infantino, tramite un video pubblicato sui propri canali ufficiali.

Non ricordate la competizione? La Coppa Intercontinentale FIFA ​​è una partita a gara unica per determinare il vincitore del titolo.

Chi parteciperà? Giocheranno la squadra vincitrice della UEFA Champions League (Paris Saint-Germain) e la squadra vincitrice della FIFA Challenger Cup il 17 dicembre.

Di seguito l’annuncio del presidente Infantino.

L’annuncio del presidente Infantino