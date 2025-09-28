Coppa Intercontinentale 2025, scelto il Qatar come sede
Ufficiale la sede per la prossima Coppa Intercontinentale che vedrà protagonista il Paris Saint-Germain: l’annuncio.
La Coppa Intercontinentale FIFA ha la sua sede: è ufficiale. Ad annunciarlo è lo stesso presidente della federazione internazionale, Gianni Infantino, tramite un video pubblicato sui propri canali ufficiali.
Non ricordate la competizione? La Coppa Intercontinentale FIFA è una partita a gara unica per determinare il vincitore del titolo.
Chi parteciperà? Giocheranno la squadra vincitrice della UEFA Champions League (Paris Saint-Germain) e la squadra vincitrice della FIFA Challenger Cup il 17 dicembre.
Di seguito l’annuncio del presidente Infantino.
L’annuncio del presidente Infantino
