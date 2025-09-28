Ufficiale la sede per la prossima Coppa Intercontinentale che vedrà protagonista il Paris Saint-Germain: l’annuncio.

La Coppa Intercontinentale FIFA ha la sua sede: è ufficiale. Ad annunciarlo è lo stesso presidente della federazione internazionale, Gianni Infantino, tramite un video pubblicato sui propri canali ufficiali.

Non ricordate la competizione? La Coppa Intercontinentale FIFA ​​è una partita a gara unica per determinare il vincitore del titolo.

Chi parteciperà? Giocheranno la squadra vincitrice della UEFA Champions League (Paris Saint-Germain) e la squadra vincitrice della FIFA Challenger Cup il 17 dicembre.

Di seguito l’annuncio del presidente Infantino.

L’annuncio del presidente Infantino

