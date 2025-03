Il Presidente della FIFA Gianni Infantino ha annunciato che la finale del Mondiale del 2026 avrà luogo un halftime show

La Coppa del Mondo avrà uno spettacolo tutto dedicato tra il primo e il secondo tempo della finale. È quanto dichiarato da Gianni Infantino, presidente della FIFA.

Si tratta di una prima volta per la competizione, con l’edizione del 2026 che si terrà tra Stati Uniti, Canada e Messico.

Durante la finale del 19 luglio del 2026, dallo stadio MetLife di New Jersey, casa degli New York Giants e Jets dell football americano, avrà infatti luogo uno spettacolo sonoro e visivo.

“Sarà un momento storico per la Coppa del Mondo e uno spettacolo degno dell’evento sportivo più importante del globo“, ha sottolineato il presidente.

Al Mondiale del 2026 ci sarà un halftime show

Dopo aver allargato il Mondiale a 48 squadre, con 104 partite in programma tra Stati Uniti, Canada e Messico dall’11 giugno fino al 19 luglio, Gianni Infantino ha annunciato un’altra novità.

Si tratterà di un evento simile a quello che capita durante il Super Bowl, realizzato in collaborazione con Global Citizen. La durata dello spettacolo non è ancora stata ufficializzata. Non è però da escludere un prolungamento dei canonici 15 minuti di riposo per permettere la realizzazione dell’evento.

Tutte le novità

“Voglio ringraziare il CEO di Global Citizien ma anche Chris Martin e Phil Harvey dei Coldplay, che saranno a stretto contatto con noi a lavoro per realizzare una lista degli artisti che si esibiranno, anche a Times Square“, ha dichiarato inoltre Gianni Infantino.

Un evento che si preannuncia dunque essere scoppiettante, con il presidente della Fifa che ha già annunciato che ci sarà uno spazio dedicato alle esibizioni anche in centro a New York.