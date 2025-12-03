Coppa d’Africa, giocatori disponibili per le Nazionali dal 15 dicembre
La Coppa d’Africa si prepara a prendersi la scena: i giocatori saranno disponibili per le Nazionali dal 15 dicembre
Novità importante verso la Coppa d’Africa, al via il prossimo 21 dicembre. I giocatori convocati saranno infatti disponibili per le Nazionali dal 15 dicembre, soltanto pochi giorni prima rispetto a Marocco-Comore, match inaugurale della competizione.
Solo pochi giorni, quindi, per preparare la competizione con tutti i giocatori a disposizione per i vari CT. Una decisione già annunciata da Arne Slot negli ultimi giorni: “Salah partirà il 15 dicembre“.
Sicuramente una buona notizia per tutte le squadre europee con uno o più calciatori impegnati in Coppa d’Africa in rosa. I giocatori convocati per la competizione potranno quindi prendere parte alle partite delle varie competizioni europee in programma tra il nove e l’undici dicembre.