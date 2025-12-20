La Coppa d’Africa si prepara alla rivoluzione: l’annuncio di Patrice Motsepe, il presidente della CAF

Il calcio africano si prepara a cambiare volto. Alla vigilia dell’inizio della Coppa d’Africa 2025, Patrice Motsepe -presidente della CAF – ha annunciato che a partire dal 2028 la competizione si giocherà ogni 4 anni, sul modello degli Europei.

“La decisione fa parte di una ristrutturazione più ampia del calcio africano” – ha spiegato il numero 1 della Federazione – “L’obiettivo è di rendere il calendario più allineato a livello mondiale“.

Motsepe ha chiarito anche come sarà organizzata la fase di transizione: “Nel 2027 giocheremo in Tanzania, Kenya e Uganda, i tre Paesi ospitanti. La successiva Coppa d’Africa si disputerà nel 2028“.

Inoltre, il presidente della CAF ha annunciato la nascita di un nuovo trofeo sul modello della Nations League: “Dopo il Mondiale per Club del 2029 avremo la prima Lega delle Nazioni Africane. Sarà una competizione con più risorse, montepremi più elevati e un livello di competizione più alto“.