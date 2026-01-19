Senegal-Marocco, il comunicato della CAF: “Comportamento inaccettabile”

Il trofeo della Coppa d’Africa (IMAGO)

Il comunicato ufficiale della Confederazione Africana Calcio riguardo quanto accaduto durante la finale di Coppa d’Africa

Dopo gli episodi accaduti durante la finale di Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco, la CAF ha pubblicato sui propri canali ufficiali un comunicato

Di seguito il comunicato ufficiale: “La Confederazione Africana di Calcio (“CAF”) condanna il comportamento inaccettabile di alcuni giocatori e dirigenti durante la finale della Coppa d’Africa CAF TotalEnergies 2025, disputata in Marocco, tra Marocco e Senegal, svoltasi ieri sera a Rabat.

La CAF condanna fermamente qualsiasi comportamento inappropriato che si verifichi durante le partite, in particolare quello rivolto contro la squadra arbitrale o gli organizzatori dell’incontro.

La CAF sta esaminando tutte le immagini disponibili e deferirà la questione agli organi competenti affinché vengano adottati i provvedimenti opportuni nei confronti dei responsabili”.