Senegal-Marocco, il comunicato della CAF: “Comportamento inaccettabile”
Il comunicato ufficiale della Confederazione Africana Calcio riguardo quanto accaduto durante la finale di Coppa d’Africa
Dopo gli episodi accaduti durante la finale di Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco, la CAF ha pubblicato sui propri canali ufficiali un comunicato
Di seguito il comunicato ufficiale: “La Confederazione Africana di Calcio (“CAF”) condanna il comportamento inaccettabile di alcuni giocatori e dirigenti durante la finale della Coppa d’Africa CAF TotalEnergies 2025, disputata in Marocco, tra Marocco e Senegal, svoltasi ieri sera a Rabat.
La CAF condanna fermamente qualsiasi comportamento inappropriato che si verifichi durante le partite, in particolare quello rivolto contro la squadra arbitrale o gli organizzatori dell’incontro.
La CAF sta esaminando tutte le immagini disponibili e deferirà la questione agli organi competenti affinché vengano adottati i provvedimenti opportuni nei confronti dei responsabili”.