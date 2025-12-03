Coppa d’Africa, tutti gli “italiani” convocati
L’elenco completo dei calciatori di Serie A convocati per la Coppa d’Africa
Si avvicina sempre di più l’inizio della Coppa d’Africa 2025, che prenderà il via il 21 dicembre e che continuerà nell’anno nuovo, con la finale in programma per il 18 gennaio 2026, quasi un mese dopo.
Dopo le tante richieste dei club, la FIFA ha stabilito che i giocatori potranno raggiungere le proprie nazionali in vista del torneo che si disputerà in Marocco a partire da lunedì 15 dicembre.
Una decisione che sposta in là di una settimana la data della partenza, inizialmente fissata per l’8, ma che riguarda comunque anche tante squadre del nostro campionato.
In attesa che tutte le nazionali annuncino i propri convocati, vediamo di seguito l’elenco di tutti i giocatori di Serie A già convocati per la competizione.
I giocatori di Serie A convocati per la Coppa d’Africa
ANGOLA:
- Kialonda Gaspar (Lecce)
- Rui Modesto (Udinese)
- Zito Luvumbo (Cagliari)
- M’Bala Nzola (Pisa)
NIGERIA (preconvocazione):
- Maduka Okoye (Udinese)
- Fisayo Dele-Bashiru (Lazio)
- Ebenezer Akinsanmiro (Pisa)
- Ademola Lookman (Atalanta)