Il Copenhagen ha deciso di offrire il caffè ai tifosi del Napoli in trasferta in Danimarca per il match di Champions League

La prossima partita del Napoli in Champions League sarà in trasferta contro il Copenhagen. Un match che potrebbe risultare decisivo per la squadra di Antonio Conte ai fini della qualificazione ai playoff.

In vista della partita, la società danese ha promosso un’iniziativa per dare il benvenuto ai tifosi azzurri in città.

Per tutta la giornata del match, infatti, i supporters del Napoli in trasferta potranno ricevere un espresso gratuito, semplicemente presentandosi con una sciarpa o maglia azzurra in alcuni bar della capitale della Danimarca.

Il Caffè Sospeso, tradizione tipica napoletana, è un gesto che prevede che chi prende un caffè ne paghi uno in più per il cliente successivo. L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra Copenhagen FC e l’ente ufficiale del turismo della città. Sono 500 i caffè pagati in anticipo in cinque differenti locali della città.

Il percorso in Champions League del Napoli

Il Napoli arriva alla partita contro il Copenhagen da 23esimo in classifica, davanti proprio ai prossimi avversari.

Nell’ultima sfida, la squadra di Conte ha perso 2-0 in casa del Benfica, e ottenere i 3 punti nella prossima giornata garantirebbe agli azzurri una posizione più tranquilla in League Phase.