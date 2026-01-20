Copenaghen-Napoli, Milinković-Savić para il rigore: Larsson segna sulla ribattuta
Il Napoli si fa riprendere dal Copenaghen poco dopo lo scoccare del 70esimo minuto.
Il vantaggio acquisito con il gol di McTominay è stato annullato dal gol di Jordan Larsson, che ha trovato la rete in tap-in dopo aver sbagliato il rigore. Penalty parato da Vanja Milinković-Savić, che non riesce a parare anche il secondo tentativo del calciatore svedese.
La squadra danese allenata da Jacob Neestrup ripristina quindi la parità, nonostante l’uomo in meno per l’espulsione di Delaney nel primo tempo.