Napoli, la probabile formazione contro il Copenaghen: chance per Vergara dal 1′

“Un risultato diverso dalla vittoria non sarebbe positivo“: Antonio Conte ha fissato l’obiettivo alla vigilia della sfida del suo Napoli contro il Copenaghen. Oggi 20 gennaio, alle ore 21:00, gli azzurri scenderanno in campo allo stadio “Nummer 10” nel match valevole per il settimo turno della League Phase di Champions League.

Il Napoli arriva in Danimarca con una coperta cortissima. Dopo l’ultima sfida di campionato contro il Sassuolo, Antonio Conte ha perso anche Matteo Politano e Amir Rrahmani. Sia l’esterno, sia il difensore centrale hanno rimediato una lesione muscolare.

Nonostante le difficoltà, il Napoli punta a vincere la prossima sfida di Champions League. Attualmente, gli azzurri hanno totalizzato 7 punti in 6 giornate. Il tabellino riporta 2 vittorie contro Sporting Lisbona e Qarabag, 1 pareggio contro l’Eintracht Francoforte e 3 sconfitte contro Manchester City, Psv e Benfica.

Ecco la probabile formazione del Napoli in vista della sfida contro il Copenaghen.

La probabile formazione

Antonio Conte si affida a Milinković-Savić tra i pali. In difesa è probabile il terzetto composto da Beukema, Buongiorno e Juan Jesus. A centrocampo spazio a Lobotka e McTominay, mentre sulle fasce correranno Di Lorenzo e Spinazzola. Il tridente d’attacco dovrebbe essere composto da Vergara, Elmas e Højlund.

NAPOLI (3-4-3):Milinković-Savić; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas, Højlund. Allenatore: Antonio Conte

Dove vedere

La partita tra Copenaghen e Napoli, valevole per il settimo turno della League Phase della Champions League, andrà in scena oggi, 20 gennaio, alle ore 21:00. Il match sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva su Sky Sport, sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e su Sky Sport 4K. Sarà possibile seguire la gara anche in streaming, tramite l’app Sky Go e Now Tv.