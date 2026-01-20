Copenaghen-Napoli, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali di Neestrup e Conte sui 22 titolari che scenderanno in campo per Copenaghen-Napoli

Copenaghen e Napoli stanno per scendere in campo in questa settima giornata di League Phase di Champions League.

Partita cruciale per gli uomini di Antonio Conte che si giocano le possibilità di qualificazione al prossimo turno.

Il Napoli si trova al ventitreesimo posto a pari punti con Qarabag e proprio con il Copenaghen. Chi vincerà vedrà aumentare notevolmente le possibilità di qualificarsi ai playoff.

Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori sui 22 titolari che scenderanno in campo.

Le formazioni ufficiali di Copenaghen-Napoli

Copenaghen (4-4-2): Kotarski; Meling, Gabriel Pereira, Suzuki, Lopez; Elyounoussi, Madsen, Delaney, Achouri; Dadason, Cornelius. Allenatore: Jacob Neestrup

A disposizione: Runarsson, Buur, Garananga, Claesson, Moukoko, Larsson, Robert, Sarapata, Clem, Hojer, Ankamafio, Neestrup.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, McTominay, Lobotka, Gutierrez; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

A disposizione: Contini, Ferrante, Lukaku, Olivera, Lucca, Beukema, De Chiara, Prisco, Ambrosino, Lang.

Dove vedere la partita in tv e streaming

Copenaghen e Napoli scenderanno in campo alle ore 21:00 presso il “Parken Stadium” di Copenaghen. Sarà possibile vedere la partita sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 253.

Per quanto riguarda lo streaming, sarà possibile seguire la partita sull’app SkyGo.