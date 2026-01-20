Copenaghen in 10 e gol di McTominay: il Napoli la indirizza nel giro di 4 minuti
Due episodi mettono la partita di Copenaghen sui binari giusti per il Napoli
Il Napoli va all’intervallo avanti 1-0 nella trasferta di Copenaghen, tanto complicata per le tante defezioni quanto pesante per il passaggio del turno in Champions League.
La partita si è messa sui binari migliori per la squadra di Conte grazie a due episodi a fine primo tempo. Prima l’espulsione di Delaney al 35′, per un rosso diretto a causa di un’entrata all’altezza del ginocchio su Lobotka.
Dopo la decisione presa al Var, il Napoli è anche riuscito a trovare la rete del vantaggio.
Ci ha pensato il solito Scott McTominay dopo soli 4 minuti, con un colpo di testa vincente su un calcio d’angolo battuto in mezzo da Elmas.