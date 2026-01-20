Questo sito contribuisce all'audience di

Copenaghen in 10 e gol di McTominay: il Napoli la indirizza nel giro di 4 minuti

Redazione 20 Gennaio 2026
Il fallo costato il rosso diretto a Delaney

Due episodi mettono la partita di Copenaghen sui binari giusti per il Napoli

Il Napoli va all’intervallo avanti 1-0 nella trasferta di Copenaghen, tanto complicata per le tante defezioni quanto pesante per il passaggio del turno in Champions League.

La partita si è messa sui binari migliori per la squadra di Conte grazie a due episodi a fine primo tempo. Prima l’espulsione di Delaney al 35′, per un rosso diretto a causa di un’entrata all’altezza del ginocchio su Lobotka.

Dopo la decisione presa al Var, il Napoli è anche riuscito a trovare la rete del vantaggio.

Ci ha pensato il solito Scott McTominay dopo soli 4 minuti, con un colpo di testa vincente su un calcio d’angolo battuto in mezzo da Elmas.