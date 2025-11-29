Ritardato di 15 minuti il fischio d’inizio della finale di Copa Libertadores: tanti tifosi sono ancora fuori dallo stadio

La finale di Libertadores inizia in ritardo. La sfida tra Palmeiras e Flamengo è stata infatti posticipata di 15 minuti rispetto al programma originale a causa di problemi logistici, con tanti tifosi che erano ancora fuori dallo stadio all’orario di inizio previsto.

Per questo, la Conmebol ha deciso di posticipare il fischio d’inizio dalle 16:00 locali alle 16:15. In Italia, il fischio d’inizio è fissato per le 22:15. Palmeiras e Flamengo sono pronte a contendersi la Gloria Eterna.