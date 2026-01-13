Depor e Albacete, un tuffo nel passato dal sapore di Liga: la Copa del Rey e le sfide contro Atletico e Real

Gli ottavi di finale di Copa del Rey rispolverano due vecchie sfide nostalgiche come Deportivo-Atletico Madrid e Albacete-Real Madrid.

La Copa del Rey è storicamente una competizione che ha spesso regalato spettacolo e numerose sfide dal sapore nostalgico. Quest’anno, il destino ha voluto che agli ottavi di finale il Deportivo La Coruna tornasse ad affrontare l’Atletico Madrid dopo le tante battaglie in Liga degli anni passati, mentre il Real Madrid volerà sul campo dell’Albacete che non affrontava da oltre 20 anni.

Ma andiamo con ordine. Sembra passata un’eternità dall’ultimo confronto tra Depor e Atletico, l’ultima volta nell’aprile 2018 quando i Colchoneros di Simeone s’imposero per 1-0 grazie al rigore realizzato da Gameiro. Sulla panchina dei galiziani c’era Clarence Seedorf, con una squadra che al termine della stagione non riuscì a evitare la retrocessione. Lucas Perez in attacco, una vecchia conoscenza della Serie A di nome Sulley Muntari e un quasi del tutto sconosciuto Valverde in prestito dal Real Madrid.

Ma quando è stata l’ultima volta che il Depor ha battuto i Colchoneros al Riazor? Precisamente nel novembre 2009, 2-1 per i padroni di casa, con entrambe le squadre che al termine della stagione chiusero a pari punti il loro percorso a metà classifica. Filipe Luis e Guardado tra le fila del Depor, Paulo Assuncao e un giovanissimo Aguero destinato a compiere grandi cose. Sembra passata un’eternità.

Da lì in poi il lento declino del Deportivo e la vertiginosa crescita dell’Atletico Madrid. Quest’anno, i ragazzi guidati da Antonio Hidalgo oscillano nella zona playoff della seconda divisione spagnola trascinati dai gol di Zakaria Eddahchouri e Yeremay che questa estate è stato cercato anche dal Como. Riusciranno i galiziani a tornare in Liga? Presto per dirlo, ma per adesso c’è da godersi la sfida contro l’Atletico e provare a conquistare i quarti di Copa del Rey.

Quando l’Albacete sfidò i Galacticos nel 2005

E cosa possiamo dire su Albacete-Real Madrid? Anche qui la Copa del Rey ripropone una sfida d’altri tempi, con l’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre che risale addirittura all’aprile 2005. Anche all’epoca si giocava al Carlos Belmonte, e i Galacticos guidati da Vanderlei Luxemburgo s’imposero per 2-1 con i gol di Ivan Helguera e Michael Owen.

Al termine della stagione, il Real Madrid non riuscì a vincere il titolo nonostante gli 80 punti conquistati, mentre l’Albacete chiuse il suo percorso all’ultimo posto in classifica con l’inevitabile retrocessione. Una situazione difficile anche quest’anno con Alberto Gonzalez in panchina e una squadra a ridosso della zona retrocessione.

Real Madrid (imago)

Il programma della Copa del Rey: il Barça torna al Sardinero

Il quadro completo degli ottavi di finale di Copa del Rey offre anche la sfida tra il Racing Santander e Barcellona. I Blaugrana tornano al Sardinero dopo quasi 15 anni: l’ultimo confronto tra le due squadre risale al marzo 2012, quando una doppietta di Messi regalò tre punti alla squadra di Pep Guardiola. Una squadra formidabile che chiuse al secondo posto in classifica con 91 punti.

Tra gli altri incontri, spicca la sfida tutta basca tra Real Sociedad e Osasuna, mentre il Valencia volerà sul campo del Burgos, club di seconda divisione spagnola. L’Athletic Bilbao in trasferta contro Cultural Leonesa, per il Betis invece ostacolo casalingo di nome Elche.

A cura di Gerardo Guariglia