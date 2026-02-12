L’Atletico Madrid passa in vantaggio dopo soli 6 minuti contro il Barcellona per un autogol di Eric Garcia su errore del portiere Joan

Parte subito con un colpo di scena la semifinale di andata di Copa del Rey tra Atletico Madrid e Barcellona.

Dopo appena 6 minuti dal fischio di inizio infatti, il portiere blaugrana Joan Garcia non ha controllato un semplice retropassaggio di Eric Garcia.

La palla, nonostante il tentativo disperato di recuperare di Cubarsi, ha superato la linea di porta e ha portato così in vantaggio i padroni di casa.

In un primo momento il direttore di gara aveva lasciato proseguire, e sulla ribattuta Lookman è riuscito a segnare. Gol, quello dell’ex Atalanta, alla fine non valido, dal momento che la palla aveva appunto superato la linea sul retropassaggio di Eric Garcia. Al 14′ è arrivato anche il raddoppio dell’Atletico con Griezmann.