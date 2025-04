Florentino Pérez chiede la sostituzione della terna arbitrale per la finale di Copa del Rey dopo lo sfogo di Burgos.

La finale di Copa del Rey tra Barcellona e Real Madrid inizia con lo sfogo dell’arbitro designato Ricardo De Burgos Bengoetxea, in piena conferenza stampa alla vigilia.

“Si parla tanto dei video di Real Madrid Televisión perché sono quelli che hanno maggior ripercussione. Ti racconto situazioni che hanno vissuto alcuni miei colleghi”, ha esordito.

Il direttore di gara è scoppiato in lacrime spiegando la pressione del suo lavoro: “Quando tuo figlio va a scuola e ci sono dei bambini che gli dicono che suo padre è un ladro e torna a casa piangendo è molto duro. Ciò che faccio nel mio caso è cercare di educare mio figlio e dirgli che suo padre è onesto”.

Vista la situazione quindi Florentino Pérez, ha chiesto una nuova designazione della terna arbitrale, come riportato da El Chiringuito. Secondo il presidente del Real Madrid, infatti, l’arbitro Burgos non sarebbe in grado di garantire l’imparzialità durante il match.

Copa del Rey, lo sfogo dell’arbitro Burgos alla vigilia della finale

Burgos, arbitro designato per la finale di Copa del Rey tra Barcellona e Real Madrid, continua poi in lacrime: “Si sbaglia, come un qualsiasi sportivo. È duro, è una cosa che non auguro a nessuno. Però il giorno che lascerò questa professione voglio che mio figlio sia orgoglioso di ciò che è stato suo padre e del mondo arbitrale“.

Infine conclude: “Non meritiamo ciò che stiamo soffrendo. E non penso tanto a noi professionisti, ma al danno che queste cose fanno ai nostri colleghi del calcio giovanile. Che ognuno faccia una riflessione sul dove vogliamo andare e sul futuro dello sport e del calcio“.