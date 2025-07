Domani la Roma si riunisce a Trigoria per dare il via alla stagione: i convocati di Gasperini per il raduno

Manca pochissimo all’inizio dell’era Gian Piero Gasperini in casa Roma.

Nella giornata di domani, domenica 13 luglio, i giallorossi si raduneranno a Trigoria per dare il via alla nuova stagione, e l’allenatore ha diramato la lista dei convocati.

Poche le sorprese, gli unici assenti sono Ola Solbakken e il giovane Jan Oliveras, mentre è presente Mario Hermoso. Lo spagnolo è tornato alla base dopo il prestito al Leverkusen, e Gasperini lo ha ovviamente inserito tra i giocatori che si presenteranno al raduno.

Di seguito la lista completa dei giallorossi che domani saranno a Trigoria.

Gasperini (Imago)

Roma, i convocati per il raduno

Portieri: Boer, De Marzi, Gollini, Svilar, Zelezny.

Difensori: Angelino, Celik, Hermoso, Kumbulla, Mancini, Mannini, Ndicka, Reale, Rensch, Salah Eddine, Sangare, Saud.

Centrocampisti: Baldanzi, Cristante, Darboe, Koné, Pellegrini, Pisilli, Romano.

Attaccanti: Cherubini, Dovbyk, Dybala, El Shaarawy, Soulé.