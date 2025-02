I convocati di Thiago Motta per PSV-Juventus: Douglas Luiz non è presente nella lista dell’allenatore bianconero.

Torna la Champions League, con due match in programma per la giornata di oggi, martedì 18 febbraio. Il Milan ospita il Feyenoord, mentre l’Atalanta dovrà ribaltare il risultato contro il Bruges.

Nella giornata di domani toccherà alla Juventus, che dovrà difendere il 2-1 dell’Allianz Stadium nella partita contro il PSV Eindhoven.

Thiago Motta, allenatore dei bianconeri, ha diramato la lista dei convocati per il match di Champions League: nonostante abbia lavorato in gruppo con i compagni, Douglas Luiz non sarà della partita.

Il centrocampista non partirà per Eindhoven e cercherà di recuperare per la partita di campionato contro il Cagliari.

I convocati della Juventus per il match contro il PSV

Portieri: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio

Difensori: Gatti, Kelly, Renato Veiga, Cambiaso, Savona, Rouhi

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Thuram, McKennie

Attaccanti: Conceiçao, Vlahovic, Yildiz, Nico Gonzalez, Kolo Muani, Weah, Mbangula

