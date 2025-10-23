Il sindaco di Pisa Michele Conti ha detto la sua in merito alla squalifica inflitta ai tifosi dopo gli scontri nel match contro il Verona

È arrivata mercoledì 22 ottobre la decisione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di vietare per 3 mesi le trasferte ai tifosi di Pisa e Verona.

Il provvedimento segue gli scontri che hanno avuto luogo sabato 18 ottobre proprio tra frange delle due tifoserie.

Anche Andrea Abodi, ministro per lo Sport, aveva commentato la decisione, spiegando come fosse atta a riflettere e responsabilizzare le persone.

Il sindaco di Pisa Michele Conti ha voluto prendere posizione tramite un post sui propri profili social. Il primo cittadino ha infatti condannato l’episodio, ma ricordando come questa squalifica colpisca soprattutto chi non ha colpe.

La posizione del sindaco e del Pisa Calcio

Conti si è detto: “Fortemente contrariato per la sanzione inflitta ai tifosi Pisani”. Il sindaco ritiene infatti: “Si tratti di un provvedimento punitivo sproporzionato nei confronti di una tifoseria che, storicamente, si è sempre contraddistinta per correttezza e per numerose iniziative benefiche”.

Nessuna giustificazione nei confronti dell’episodio, tuttavia, spiega Michele Conti: “Ci troviamo di fronte a una decisione che finisce per punire chi non ha colpe, mortificando lo spirito sportivo e la sana passione per i colori della squadra della nostra città. Non mancherò di far sentire la mia voce in tutte le sedi opportune”. Il Pisa Calcio nel mentre valuta il ricorso e rimborserà i 4000 biglietti venduti per la trasferta di San Siro contro il Milan.