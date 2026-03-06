Le parole dell’allenatore del Napoli Antonio Conte, nell’intervista pre partita a pochi minuti dalla sfida contro il Torino.

Meno di un’ora all’inizio del match di Serie A tra il Napoli di Antonio Conte e il Torino di Roberto D’Aversa.

Gli azzurri si presentano a questo appuntamento in fiducia dopo l’ultima gara vinta in extremis al “Bentegodi” contro il Verona.

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, è intervenuto a DAZN a pochi minuti dall’inizio della sfida contro i granata.

Napoli, l’intervista pre partita di Conte

Antonio Conte ha esordito parlando dei rientri di alcuni giocatori: “Sia Frank che Kevin è la prima settimana che si allenano con noi, fare valutazioni è difficile. Per accelerare l’inserimento dei nuovi e per Lukaku abbiamo organizzato amichevoli, ma con la partita di venerdì è stato impossibile. Se li ho portati in panchina è perché sono a disposizione, vediamo come andrà la partita e se ne avremo bisogno”.

Sul Torino: “Per noi sono tutte partite importanti da qui alla fine, rimangono 11 partite importanti e qui scriveremo il futuro dell’anno prossimo, che tipo di competizione europea andremo a giocare l’anno prossimo. Quella col Lecce, poi col Cagliari, poi col Milan: saranno tutte importanti. Dobbiamo cercare di dare il massimo e poi tirare le somme alla fine”.