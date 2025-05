Conte e il rush finale scudetto: come nel 2012, la storia si ripete

Le prime due del campionato divise da un punto a due giornate dalla fine: era dalla stagione 2011/2012 che non si verificava più questo dato

Come un deja vu. Il primo anno di Conte al Napoli come quello alla Juventus. Il motivo? Nella terzultima giornata della stagione 2011/2012, i bianconeri non andarono oltre l’1-1 contro il Lecce (a causa di un clamoroso errore di Buffon sul finale di gara) mentre il Milan di Allegri vinse 2-0 a San Siro contro l’Atalanta.

La distanza tra le due squadre fu solo di un punto e la giornata successiva si rivelò decisiva: la Juventus passò 2-0 a Trieste contro il Cagliari, mentre i rossoneri persero il derby contro l’Inter.

Oggi, la storia si ripete. L’Inter vince a Torino, il Napoli pareggia in casa nei minuti finali contro il Genoa. La distanza tra le prime due si assottiglia: -1 a 180′ dal termine della stagione.

Per Conte, l’esito sarà lo stesso di quel maggio 2012?