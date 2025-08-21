Napoli, Conte: “Scudetto? Facciamo parlare gli altri, noi dobbiamo fare i fatti”

Le parole di Antonio Conte a SportMediaset

Il Napoli riparte con un sogno. Gli azzurri, dopo un’estate da grandi protagonisti sul calciomercato, puntano al secondo Scudetto consecutivo per continuare a scrivere la storia. La caccia al quinto titolo nella storia del club riparte da sabato 23 agosto, con i campioni d’Italia che apriranno la Serie A sfidando il Sassuolo.

Anche per Antonio Conte confermare il titolo conquistato nella scorsa stagione sarebbe storico: mai nessuno ha mai vinto due titoli sulla panchina del Napoli. Ai microfoni di SportMediaset, l’allenatore pugliese ha commentato questa possibilità: “Già il fatto che uno potrebbe essere il primo allenatore a vincere due scudetti col Napoli vuol dire che prima non c’è mai stato nessuno, quindi questo fa già capire la difficoltà di fare questa cosa e dobbiamo stare belli calmi. È un obiettivo molto molto difficile, vedremo cosa accadrà quest’anno e stiamo belli calmi. Voliamo basso e facciamo parlare gli altri. Noi dobbiamo fare i fatti“.

Sulla lotta al titolo, invece, l’allenatore classe ’69 non si è sbilanciato: “Non penso che debba essere l’allenatore a rispondere a questa domanda, ci sono gli esperti e fanno le loro griglie e dicano se siamo completi o meno. Non mi interessa chi sono gli avversari. L’importante è che gli altri possano vedere il Napoli come un avversario nella lotta per lo scudetto“.

Uno dei grandi colpi del mercato del Napoli è Kevin De Bruyne. Conte non ha dubbi riguardo l’impatto del belga: “Ha capito subito la differenza tra Napoli e Manchester City. È stato molto utile, attento e intelligente. Si è calato alla perfezione nell’ambiente“. Su Lucca, invece: “Se è stato preso è perché speriamo che possa aiutare la squadra. L’abbiamo preso per farlo crescere dietro a Lukaku e vedremo quanto tempo ci vorrà e quanto ci saprà dare“.