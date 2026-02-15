Napoli, Conte: “Oggi una partita all’inglese. Giovane e Alisson? Due ragazzi senza spocchia”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, commenta nel post partita il match giocato contro la Roma, a chiudere la domenica di Serie A

Il Napoli pareggia contro la Roma al Maradona, in una partita con continui ribaltamenti di fronte.

Il club giallorosso va in vantaggio con il solito Donyell Malen, che dopo soli 7 minuti porta avanti i suoi. È il gol dell’ex di Spinazzola a portare la partita in parità sull’1-1.

Poi il calcio di rigore per fallo di Rrahmani su Wesley per i giallorossi trasformato ancora dall’ex giocatore dell’Aston Villa, che ha portato al doppio infortunio dei due giocatori coinvolti. Infine, è Alisson Santos, nuovo acquisto azzurro, a pareggiare la partita.

Al termine della gara, Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha analizzato la prestazione dei suoi a DAZN.

Napoli, le parole di Conte

L’allenatore azzurro ha esordito: “Innazitutto è giusto ringraziare perché non è scontato che i tifosi riconoscano quello che abbiamo fatto in questa stagione. Il fatto che abbiamo riconosciuto il fatto che stiamo onorando la maglia e che cerchiamo di combattere senza arrenderci, sono contento per i ragazzi perché so cosa stanno passando. Anche oggi rimontare la Roma 2 volte, avremmo meritato noi, è stata una partita tosta giocata ad alta intensità. È stata una partita divertente, una partita “inglese”. il futuro dell’anno prossimo dipenderà dalle prossime 13 partite. Le squadre sono molto forti e noi stiamo superando gli ostacoli”.



Poi, ha continuato: “Sia Alisson Santos che Giovane sono 2 giovani che il club ha preso durante il mercato, sono con noi da neanche 2 settimane, c’è bisogno di adattarsi e capire le dinamiche di gioco, Alisson ti punta di più e ti salta, Giovane è più attaccante punta. Sono due ragazzi senza spocchia e presunzione e accettano anche il fatto che bisogna capire le dinamiche”.



Infine: “Rrahmani non so come sta, ormani uno in più o uno in meno non cambia la situazione, troveremo la soluzione. Non so se ci sarà la prossima partita saremo contenti se no troveremo la soluzione