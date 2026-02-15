Le parole dell’allenatore del Napoli Conte, nell’intervista pre partita a pochi minuti dalla gara contro la Roma

Meno di un’ora all’inizio dello scontro diretto per la Champions League tra il Napoli di Antonio Conte e la Roma di Gian Piero Gasperini.

Gli azzurri arrivano alla gara dopo l’eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia ai calci di rigore contro il Como di Cesc Fabregas.

In campionato, invece, gli uomini di Conte nell’ultima giornata hanno battuto 3-2 il Genoa di Daniele De Rossi con il rigore di Hojlund al 90′.

L’allenatore azzurro ha parlato ai microfoni a pochi minuti dall’inizio dello scontro diretto contro la Roma.

Napoli, l’intervista pre partita di Conte

Conte ha cominciato l’intervista parlando della gara: “Abbiamo buone sensazioni. Contro il Como è stata una buona prestazione, ai rigori ci sta uscire. La squadra è in buone condizioni, sta facendo ottime partite. Come dico sempre, i ragazzi stanno dando il massimo e stiamo trovando soluzioni diverse perché spesso c’è qualcosa da aggiustare dato che manca qualcuno”

Sulla preparazione del match ha dichiarato: “Proveremo ad aggredire la Roma e quando avremo palla proveremo fare male agli avversari. Anche loro fanno dell’intensità la loro arma vincente, penso possa uscire una buona partita“.