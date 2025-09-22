Napoli, Conte: “Lo scudetto ha portato un macigno di aspettative. Ci sono alcuni ragazzi che devono crescere”

Le parole dell’allenatore del Napoli, Antonio Conte, nell’intervista post partita dopo la gara contro il Pisa di Gilardino

Finisce 3-2 per il Napoli di Antonio Conte il monday night della 4ª giornata di Serie A. Gli azzurri grazie alle reti di Gilmour, Spinazzola e Lucca hanno battuto i nerazzurri.

Gli azzurri arrivavano alla gara a punteggio pieno avendo vinto le prime tre gare contro Sassuolo, Cagliari e Fiorentina.

I nerazzurri, invece, dopo il pareggio alla prima contro l’Atalanta avevano raccolto due sconfitte contro Roma e Udinese.

Nel post partita Antonio Conte ha commentato la prova del suo Napoli contro il Pisa di Alberto Gilardino.

Napoli, l’intervista post partita di Conte

Antonio Conte ha cominciato parlando della gara: “Iniziamo a dire che non è mai facile vincere. Oggi abbiamo giocato contro una squadra che è prima in tutto dal punto di vista fisico. Non era una partita semplice. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica a fare le diagonali con i centrocampisti. Siamo soddisfatti di essere partiti con 4 vittorie in un campionato che sarà molto equilibrato e in cui ci sono 7-8 squadre di alto livello“.

L’allenatore del Napoli ha poi continuato: “Lucca l’ho abbracciato per la gioia. È un ragazzo che sta lavorando tanto. Quando io predico calma e prudenza non è che metto le mani avanti è semplicemente che noi non abbiamo la rosa rodata per fare così tante competizioni. Abbiamo aggiunto tanti calciatori in una squadra con lo scudetto sulla maglia che pesa. Non riesci a giocare in maniera sciolta ma lo fai con aspettative importanti”.

“Questa stagione per noi sarà la più complessa”: le parole di Conte

L’ex Chelsea si è soffermato anche sul calciomercato estivo e sulle aspettative che ci sono riguardo gli azzurri: “Quello scudetto ha portato un macigno di aspettative. Ci sono alcuni ragazzi che devono ancora crescere e salire di livello. Non c’è tempo e l’esperienza la faremo giocando. Ecco perché predico calma quando sento parlare di grande mercato. Noi abbiamo messo tanti calciatori ma il grande mercato è un’altra cosa”

Antonio Conte ha concluso dicendo: “Per noi questa stagione sarà la più complessa perché comunque dal mercato abbiamo portato nove giocatori. Arrivano tutti da realtà diverse e qui ci sono grandi aspettative per lo scudetto. Bisogna avere pazienza e aspettare accettando l’errore“.