Napoli, Conte: “In questa prima parte di campionato stiamo facendo di necessità virtù per gli infortuni”

Le parole dell’allenatore del Napoli, Antonio Conte, nella consueta intervista post partita dopo la gara contro il Lecce

Vittoria nel turno infrasettimanale per il Napoli. Gli azzurri, infatti, hanno battuto il Lecce 1-0 al Via del Mare con la rete di Anguissa.

Gli uomini di Conte arrivavano alla gara dopo la vittoria al Maradona contro l’Inter per 3-1 grazie alle reti di De Bruyne, McTominay e Anguissa.

I giallorossi, invece, lo scorso turno hanno perso 3-2 contro l’Udinese di Runjaic.

Al termine della gara Antonio Conte ha parlato della prova del suo Napoli contro il Lecce di Eusebio Di Francesco.

Napoli, l’intervista post partita di Conte

Antonio Conte ha cominciato l’intervista parlando della gara: “Queste partite non sono mai semplici soprattutto perché vengono dopo partite in cui hai speso tanto. Siamo stati bravi ma per me dovevamo gestirla meglio nel finale“.

L’allenatore del Napoli ha poi continuato: “La partita nel primo tempo l’abbiamo fatta bene: abbiamo concesso pochissimo. Nel secondo tempo la gara è stata giocate. C’è stato questo rigore che poteva cambiare l’indirizzo di questa partita ed è stato bravo il nostro periodo. Non dimentichiamoci che in questa prima parte di campionato stiamo facendo di necessità virtù per i tanti infortuni anche se nessuno lo dice… Abbiamo perso Lukaku e De Bruyne ma c’è persino qualcuno che dice che ne abbiamo giovato“.

“Anguissa? Sa benissimo cosa penso di lui”: le parole di Conte

L’ex Chelsea si è anche soffermato su Anguissa: “Non ho visto che mi ha detto calma. In quelle circostanze non ci vuole calma ma servono gli attributi. Certe situazioni vanno indirizzate. Sono comunque contento per lui e sa benissimo cosa penso di lui. Credo che di giocatori con le sue qualità in giro ce ne siano pochi. Per me può migliorare ancora tanto“.

Antonio Conte ha concluso l’intervista parlando delle condizioni di Lang: “Ha avuto due colpi sullo stesso punto e credo abbia un indurimento del muscolo. Ha avuto la sfortuna di avere questo doppio colpo. Sono contento comunque che abbia avuto la sua prima occasione“.