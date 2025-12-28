Le parole dell’allenatore del Napoli, Antonio Conte, nella consueta intervista post partita dopo la gara contro la Cremonese

Dopo la vittoria della Supercoppa Italiana con il successo in finale contro il Bologna di Italiano il Napoli torna a giocare il campionato.

Gli uomini di Antonio Conte nel pomeriggio hanno affrontato la Cremonese di Davide Nicola vincendo 2-0 con la doppietta di Rasmus Hojlund.

Con questi tre punti gli azzurri sono tornati al secondo posto aspettando il risultato in serata dell’Inter di Chivu contro l’Atalanta di Palladino.

Nel post partita Antonio Conte ha commentato la vittoria del suo Napoli contro la Cremonese di Davide Nicola.

Napoli, l’intervista post partita di Conte

Conte ha cominciato l’intervista parlando dell’anno che si sta concludendo: “Festeggiamo un anno bellissimo dove abbiamo fatto qualcosa di straordinario e inaspettato. Abbiamo coronato lo scudetto con la Supercoppa in cui abbiamo battuto Milan e Bologna. È stato un anno solare molto bello e ricco di emozioni. Napoli, poi, quando vinci ti fa festeggiare in modo diverso. In campionato siamo lì e cerchiamo di restare sempre vicino alle posizioni di alta classifica. Noi in questa stagione stiamo affrontando diverse problematiche e le stiamo affrontando sempre da uomini coraggiosi“.

L’allenatore del Napoli ha poi continuato su Hojlund e sul cammino degli azzurri: “Hojlund è un calciatore che prima di tutto è giovanissimo ma può soprattutto migliorare tanto. Sta diventando un calciatore dominando in quel ruolo. È molto collegato con la squadra. Nel mio calcio poi tutti sanno che gli attaccanti hanno un ruolo molto importante e particolare. La strada per il successo? Annibale diceva che non la strada non c’è va costruita. Noi lo stiamo facendo nonostante le grandi difficoltà“.

“Juventus, Milan e Inter sono squadre di livello diverso”: le parole di Conte

Conte ha concluso esprimendosi sul processo di crescita del Napoli: “Per tanti motivi. Per me questo è un discorso appena iniziato. Oggi per me Juventus, Milan e Inter per struttura, monte ingaggi e seconde squadre sono di livello diverso. Ogni volta che vince qualcuno che non tra queste tre è un qualcosa di straordinario“.