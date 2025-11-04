Napoli, Conte: “Non posso dire nulla ai ragazzi per l’impegno e la dedizione”

Le parole dell’allenatore del Napoli, Antonio Conte, nella consueta intervista post partita dopo la gara contro l’Eintracht Frankfurt

Dopo il pareggio contro il Como, il Napoli è sceso in campo in Champions League contro l’Eintracht Frankfurt nella serata di oggi, 4 novembre.

Gli azzurri nell’ultima gara europea avevano rimediato una pesante sconfitta 6-2 in Olanda contro il PSV Eindhoven.

Contro il club tedesco, invece, gli uomini di Conte hanno portato a casa un solo punto dopo il risultato di 0-0.

Proprio Antonio Conte nella consueta intervista post partita ha commentato la prova del suo Napoli contro l’Eintracht Francoforte.

Napoli, l’intervista post partita di Conte

Conte ha cominciato l’intervista parlando della gara: “Possiamo dire di tutto e di più. Se non segni non vinci. Se sei bravissimo vinci 0-0. Loro hanno imparato bene come si fa il catenaccio italiano. Se noi avessimo fatto una gara del genere in Germania parlerebbero di calcio vecchio… Noi stiamo cercando di portare un calcio più europeo. Dispiace non aver fatto gol ma non posso dire nulla ai ragazzi per l’impegno e la dedizione“.

L’allenatore azzurro ha poi continuato: “Non parliamo dei calciatori che oggi non ci sono sennò andrebbe nominato anche Lukaku. I ragazzi stanno facendo molto bene e hanno assorbito la botta dell’assenza di De Bruyne. A centrocampo già eravamo corti ma stiamo trovando anche le soluzioni. Si può parlare quanto si vuole di ambizione ma nei fatti poi bisogna fare un percorso“.

“Ce la stiamo mettendo tutta”: le parole di Conte

L’allenatore del Napoli ha poi proseguito: “Penso che i ragazzi abbiano dato tutto. Io ho visto delle occasioni importanti. In queste gare se riesci a fare gol cambia tutto”

Conte per concludere ha detto: “Ho visto un crescendo della nostra prestazione e ho visto anche grandi occasioni. Non posso dire nulla ai ragazzi sullo spirito. Noi ce la stiamo mettendo tutta, ci riusciremo o non ci riusciremo non lo so…”