Napoli, Conte: “Futuro? Ho un ottimo rapporto col presidente”

Antonio Conte, allenatore del Napoli (Imago)

Le parole di Antonio Conte nell’intervista al termine della vittoria col Cagliari, partita che consegna lo Scudetto al Napoli

Missione portata a termine dal Napoli che aggiunge il 23 maggio 2025 nell’elenco delle date da ricordare per sempre.

Il successo casalingo contro il Cagliari consegna lo Scudetto, il quarto nella storia della società. Decisive le reti segnate d Romelu Lukaku e Scott McTominay, due dei principali protagonisti della stagione.

Dopo un lungo e avvincente testa a testa con l’Inter, è la squadra azzurra ad aggiudicarsi il trofeo, mandando in festa un’intera città.

Di seguito le parole pronunciate da Antonio Conte al termine di Napoli 2-0 Cagliari.

Napoli 2-0 Cagliari, le parole di Antonio Conte

L’allenatore del Napoli ha così parlato ai microfoni di DAZN: “È successo di nuovo, è qualcosa di fantastico e bellissimo. Sinceramente oggi quando siamo arrivati allo stadio è stato difficile, non so quanta gente c’era: ma se andiamo a deludere queste persone sarebbe stato qualcosa che ci saremmo portati dentro per parecchio. Questi ragazzi sono stati fantastici, c’era una pressione pazzesca oggi e abbiamo affrontato la partita nel migliore dei modi. Abbiamo fatto un campionato straordinario ma è merito di questi ragazzi, soprattutto di chi ha vinto due anni fa ed è arrivato decimo l’anno scorso.”.

Per poi proseguire: “Il più grande capolavoro? Sicuramente è stato il più inaspettato e difficile, il più stimolante come sfida: venire a Napoli dopo un decimo posto e cercare di riprendere tutto dopo che si era sfasciato, cercando di convincere anche alcuni calciatori a rimanere, non era facile. Se guardiamo all’inizio lo 0-0 col Modena, significa che abbiamo fatto qualcosa di clamoroso e di questo va dato merito ai ragazzi.”.

Conte: “Io e De Laurentiis siamo due vincenti”

Poi sul suo futuro ha commentato: “Avevo bisogno di questa sfida a Napoli. Ora noi ci stiamo godendo tutto, ho un ottimo rapporto col presidente e con la famiglia. Abbiamo avuto la possibilità di conoscerci, adesso alla fine stiamo festeggiando tutti insieme: siamo due vincenti, magari in maniera diversa ma lo siamo”.

Conte ha proseguito in conferenza stampa: “Vincere a Napoli è difficilissimo. Chi lo ha fatto due volte ha valori importanti, altrimenti non capita due volteVincere è sempre bello perché ripaga lavoro, sacrificio e passione di tutti, anche di chi lavora attorno. Vincere in una piazza come Napoli è un evento eccezionale. Essere parte della storia di Napoli ci riempie di soddisfazione perché non sarà mai semplice per tanti motivi. È stata dura però abbiamo vinto in poco tempo“.

L’allenatore azzurro ha concluso: “Questo è lo scudetto di tutti. Anche quello di Scuffet, Rafa Marin, Pasquale Mazzocchi e tutti gli altri. È lo Scudetto della 11 titolare ma abbiamo avuto una rosa sempre presente. Il mio grazie va a loro. Parlavo prima con Giovanni: arrivare qua oggi è stato durissimo. Se mandavamo a casa questa gente senza Scudetto sarebbe stata una delusione mia, fidatevi, ho sentito davvero una pressione che non si può capire“.