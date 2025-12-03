Le parole di Antonio Conte dopo la vittoria contro il Cagliari in Coppa Italia

Il Napoli vola ai quarti di finale di Coppa Italia. Gli azzurri per la prima volta dopo cinque anni superano gli ottavi di finale, battendo il Cagliari ai calci di rigore dopo l’1-1 finale.

Partita decisa dalle reti di Lorenzo Lucca e Sebastiano Esposito nei minuti regolamentari e dalla parata di Milinkovic-Savic sul rigore di Zito Luvumbo.

Napoli che adesso aspetta ai quarti di finale la vincente di Fiorentina-Como che giocheranno il 27 gennaio 2026 alle ore 21.

Dopo la partita, in conferenza stampa, Antonio Conte che ha commentato la prestazione della sua squadra.

Le parole di Antonio Conte

L’allenatore del Napoli ha iniziato parlando della prestazione dei ragazzi: “Sappiamo che saremo valutati in base al risultato. Sappiamo che ci sarà da soffrire. Dobbiamo fare tutti quanti quello che stiamo facendo, grande energia, sinergia, responsabilità da parte di tutti”.

Conte ha poi proseguito su Lucca, tornato al gol: “La sua prova è stata come quella degli altri calciatori. Ha fatto gol ed è un calciatore che deve lavorare, deve continuare a lavorare. deve cercare di essere una buona alternativa”.

L’allenatore pugliese ha poi concluso sul turnover: “Alle volte sei obbligato a fare certe scelte, avevamo la necessità di vedere alcuni giocatori dall’inizio. Sono contento delle risposte avute”.